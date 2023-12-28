شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تجرى قرعة إلكترونية لاختيار 7500 حاج من الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لـ إعلان قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ - 2024م لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج عبر بوابة الحج الموحدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية، وذلك بحضور الدكتور على جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج ، أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، وممثل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج.

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