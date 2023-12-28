شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة لتجنب حوادث الطرق أثناء السير على الأقدام.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365، إنفوجراف يجمع عدة نصائح مهمة، للحد من حوادث المارة والمترجلين على الأقدام أثناء عبوره الطرق والمحاور داخل المدن أو فى الطرق السريعة، وذلك لحماية الأرواح والحد من الحوادث وأهمها: بعض النصائح باقى النصائح -الالتزام بالسير أعلى الرصيف للحد من الحوادث. -الانتباه إلى الإشارات المخصصة لعبور المشاة - الالتزام بقواعد السير طبقا لقانون المرور لمنع الحوادث - التزام المارة بكبارى المشاة أن وجدت أثناء عبور الطريق - تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء العبور. - تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء السير بالطريق. - الالتزام بقواعد المرور أثناء التواجد أعلى الطرق. - الانتباه جيدًا لمناطق العبور عند التقاطع فى حالة الدوران - توقع التغييرات المفاجئة فى الطريق والتركيز بشكل جيد - عبور المشاة فى الأماكن المضأة ليلا -التأكد من خلو الطريق من السيارات أثناء العبور -عدم عبور الطريق إلا فى الأماكن المخصصة للعبور خاصة فى الطرق السريعة والصحراوية - منع العبور المفاجئ للطريق للحد من حوادث اصطدام السيارات أثناء تفادى المترجل أو إصابته أثناء السير

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