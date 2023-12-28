شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 1.4 مليار جنيه سنويا استثمارات القطاع الداجنى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫ قالت الدكتورة هند كرم رئيس بحوث بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن الدواجن تمثل أرخص أنواع البروتين التى من الممكن أن يحصل عليها الإنسان إذا ما تم مقارنتها بغيرها، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعارها.

وأضافت أن حجم الاستثمارات فى القطاع الداجني في مصر تبلغ 1.4 مليار جنيه سنويا، وذلك يساهم في إنتاج 1.4 مليار طائر و14 مليون بيضة وهذا كله بدوره يساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضحت أنه على الرغم من أهمية الدواجن كمصدر للبروتين، لكن ينبغي أن يتم استهلاكها بشكل معتدل ومتوازن كجزء من نظام غذائي صحي، ويجب أيضًا أن يتم اختيار الدواجن الطازجة والنظيفة والمطهية بشكل صحيح لضمان السلامة الغذائية وتجنب التسمم الغذائي.

وأشارت إلى أن الدواجن تتميز بقيمة غذائية عالية، حيث تحتوي على نسبة عالية من البروتين، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الأخرى المهمة مثل الفيتامينات والمعادن، وتحتوي الثروة الداجنة على أنواع مختلفة مثل الدجاج والديك الرومي والبط والأوز والسمان والأرانب على نسبة عالية من البروتين القيمة البيولوجية وهو البروتين الذي يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

جدير بالذكر، أحد المكونات الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته ونمو جيد، وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر البروتين أساسيًا لبناء وإصلاح الأنسجة وتعزيز وظائف الجسم المختلفة، مثل نمو العضلات وتقوية العظام وتعزيز جهاز المناعة لذلك فهو تلعب الدواجن دورًا مهمًا كمصدر رئيسي للبروتين في النظام الغذائي للعديد من الأشخاص.