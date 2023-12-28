شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط موظف غسل 20 مليون جنيه فى شراء العقارات والأراضى بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال ( موظف بإحدى الجهات الحكومية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وارتكاب أعمال كسب غير مشروع مما نتج عنه تكوين ثروة مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات السكنية والأراضى الزراعية - وشراء السيارات). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ ( 20 مليون جنيه).

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز