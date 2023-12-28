شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد عن أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة أثناءالأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الأرصاد الجوية عدد من التحذيرات الهامة للمواطنين ، وذلك تزامنا مع تساقط الأمطار الغزيرة على أنحاء الجمهورية، حيث ناشدت المواطنين توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق .

كما ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتجنب فتح النوافذ أثناء الأمطار الرعدية .

وتشهد مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، سقوط أمطار غزيرة فى هذه اللحظات ، أمطار غزيرة خاصة على المدن الجديدة وشرق القاهرة .

ويشهد اليوم الخميس، أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من ( دمياط- بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية- اسماعيلية - السويس - شمال سيناء) .

ومتوقع اليوم أيضا أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من مطروح - الإسكندرية - المنوفية الغربية - الفيوم القاهرة - الجيزة) قد تغزر أحيانا على مناطق من القاهرة الجديدة، وأمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من جنوب سيناء بنسبة حدوث (40% تقريبا تمتد خفيفة الي مناطق من (الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة - القصير - بني سويف - المنيا) (30% تقريبا).

وأيضا متوقع اليوم نشاط رياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13.