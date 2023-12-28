شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى إلى 21320 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 21 ألفا و320 شهيدا إضافة إلى 55 ألفا و603 مصابين.

أكدت الصحة الفلسطينية، أن 210 شهداء سقطوا جراء القصف الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة.

طالب المتحدث باسم وزارة الصحة، في مؤتمر صحفى، المؤسسات الدولية بالتدخل من أجل إعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبى.