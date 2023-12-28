شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنظم زيارة لمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نظمت وزارة الداخلية، زيارة ميدانية لمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، بمشاركة وفد من ممثلى المجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدنى والهيئات الوطنية للإعلام والصحافة والقنوات الفضائية.

تأتى الزيارة فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الاهتمام بالجانب الإنسانى، وإعلاء قيم حقوق الإنسان، ومن بينها تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل التى أصبحت رمزاً يجسد مدى اهتمام الوزارة بملف حقوق الإنسان، وصارت نموذجاً تقتضى به العديد من الهيئات والمنظمات المحلية والدولية، حيث تحرص وزارة الداخلية على مشاركة كافة مؤسسات المجتمع المدنى التجربة الرائدة والتطور غير المسبوق فى المؤسسات العقابية وملف حقوق الإنسان.

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان.. فقد تم خلال الزيارة تفقد المرافق والمنشآت ومختلف أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء وسُبل تأهيلهم، حيث تفقدوا المركز الطبى والذى يعد صرحاً طبياً متطوراً يوفر للنزلاء رعاية طبية متكاملة فى كافة التخصصات، فضلاً عن متابعة الحالة الصحية لبعض النزلاء ممن يتلقون العلاج.

حرص ممثلو الوفد على زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والتثقيفية والسلوكية والتأهيلية، حيث تُطبق برامج اجتماعية وثقافية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم يشرف عليها خبراء ومختصون للابتعاد بهم عن مسارات الجريمة من خلال ندوات دينية وثقافية وفصول محو أمية وتنمية مهارات النزلاء الفنية والتعليمية.

وعلى مستوى التأهيل المهنى، شاهد ممثلو الوفد وتابعوا أساليب تأهيل النزلاء مهنياً عن طريق إكسابهم حرف متنوعة وإتقانهم إياها، كما شاهدوا منتجات النزيلات من مشغولات يدوية ذات جودة عالية ودقة فى التصنيع.

لاقت الزيارة استحسانا وإشادة من الحضور كما أعربوا عن بالغ التقدير لوزارة الداخلية لما لمسوه من نقله نوعية فى تطبيق مبادىء ومعايير حقوق الإنسان وإدارة المؤسسات العقابية الحديثة بفكر مستنير.

يأتى ذلك فى إطار الترجمة الواقعية لحرص وزارة الداخلية على تكريس الدور المجتمعى للمنظومة الأمنية بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين.