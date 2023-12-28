شكرا لقرائتكم خبر عن أسوشيتدبرس: ارتفاع هائل فى إصابات الجنود الإسرائيليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن هناك عددا هائلا من جنود جيش الاحتلال المصابين، فيما وصفتهم الوكالة بأنهم شريحة كبيرة أخرى تعانى من صدمة عميقة فى المجتمع الإسرائيلى، والذى رأى أن معاناته سيظل ثمنا خفيا للحرب التى ستظل آثارها قائمة بشكل حاد على مدار سنوات قادمة، وفى ظل العدد الكبير للمصابين، فإن البعض داخل إسرائيل يشعر بالقلق من عدم الاستعداد لتلبية احتياجاتهم.

ونقلت الوكالة عن إدان كليمان، الذى يترأس منظمة إسرائيلية للمقاتلين المعاقين، والذى يدافع عن حقوق أكثر من 50 ألف جندى أصيبوا فى هذه الحرب وقبلها، إنه لم يشهد من قبل هذا الحجم والشدة، مطالبا بضرورة إعادة تأهيلهم.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن حوالى ثلاثة آلاف من قواتها قد أصيبوا منذ بدء عملية طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر الماضى، وأن حوالى 900 منهم جنود أصببوا منذ بدء الغزو البرى على القطاع فى آواخر قطاع غزة.

من جانبه، قال ياجيل ليفى، الذى يدرس العلاقات المدنية العسكرية فى جامعة إسرائيل المفتوحة إن عدد المصابين يزداد، محذرا من أنه قد يكون هناك أثر على المدى البعيد لو كان هناك معدل كبير لذوى الإعاقة الذين يجب أن تقوم إسرائيل بإعادة تأهيلهم، وهو ما يمكن أن يسفر عن مشكلات اقتصادية وأيضا اجتماعية.