شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: توفير الوعظ الدينى لحجاج الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم خلال رحلة حجاج الجمعيات الأهلية توفير الوعظ الدينى للحجاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، وسيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.

وهنأت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024 داعية الله أن يوفقه فيما هو قادم لاستكمال مسيرة الإنجازات التى تحققت على مدار السنوات الماضية .

جاء ذلك خلال فاعليات إعلان قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ - 2024م لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج عبر بوابة الحج الموحدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية ،وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، والدكتور على جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، وأيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة والدكتور طلعت عبد القومى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية وممثل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج.