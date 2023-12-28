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القوات المسلحة تعلن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات المحلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة الدفاع، عن بدء التسجيل بسجل (قيد الموردين) عن العام المالي (2024 / 2025)، لتيسير الإجراءات لشركات القطاع المدني التي ترغب في التعامل معها.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، اليوم الخميس، إن ذلك يكون وفقا للتالي:

1- فتح باب التسجيل للشركات المحلية (المتقدمة لأول مرة - التي تنتهي الموافقة الأمنية لها بتاريخ 30 / 6 / 2024) والتي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي (2024 / 2025) من خلال قيام تلك الشركات بتسجيل البيانات الخاصة بها على موقع (منظومة إصدار الموافقات الأمنية) من خلال الرابط التالي، من هنا، اعتبارًا من 1 / 1 / 2024.

2- عقب قيام الشركات بالتسجيل يتم إخطارها على الموقع عاليه بكل البيانات والأوراق المطلوب استيفائها وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربي الكائن في (1 ش أحمد تيسير - أمام مجمع طيبة التجاري - طريق النصر - ميدان الشهيد هشام بركات - مدينة نصر).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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