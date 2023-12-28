بعد التقلبات الجوية.. الصحة تنشر نصائح مهمة لمرضى الجيوب الأنفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح المهمة لمرضى الجيوب الأنفية؛ لمساعدتهم في تجاوز فترة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حالياً، والتي تمثل معاناة لهم في كثير من الأحيان.

وتتعرض بعض محافظات الجمهورية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط الأمطار بنسب متوسطة تصل إلى غزيرة ورعدية على محافظات (دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - الشرقية - الإسكندرية - مطروح)، مع نشاط رياح شديدة على مناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبحسب منشور توعوي لوزارة الصحة، تشمل تلك النصائح الموجهة لمرضى الجيوب الأنفية للحماية من التقلبات الجوية:

- غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات.

- التخلص من مسببات التهيج والحساسية.

- شرب كمية كافية من المياه يوميًا.

-وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم.

- تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر واستخدام المنظفات المنزلية التي تسبب أبخر.ة

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