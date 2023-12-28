وزير الزراعة يكلف عادل عبد العظيم برئاسة مركز البحوث الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الإرشاد والتدريب، للعمل رئيسًا للمركز خلفًا للدكتور محمد سليمان.

ويتولى الدكتور عبد العظيم، مهام عمله اعتبارًا من صباح الخميس، حيث جاء القرار وفقًا لمتطلبات المرحلة المقبلة.

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