وزير العمل يوجه بسرعة تنفيذ المنظومة الرقمية والمعلوماتية للوزارة والمديريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجه حسن شحاتة، وزير العمل، بضرورة الإسراع من الانتهاء من العمل على المنظومة الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالوزارة من المبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وربطها بالمديريات والمكاتب الموزعة في المحافظات، لتسهيل وتيسير عملية تقديم الخدمة للمواطنين بشكل كريم ولائق وسريع، في كل مجالات عمل الوزارة.

ياتي ذلك في إطار الانتقال الكامل للعاملين بالوزارة للعاصمة الإدارية، ولضمان استمرار تقديم الخدمات على المنظومات التي اعتمدتها الوزارة بدون توقف، وتحديد المعوقات التي تواجه سير العمل، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة، وحث العاملين على ضرورة بذل مزيد من الجهد لتحقيق هذا الهدف في أسرع وقت ممكن، وتقديم تقارير دورية ويومية عن الوضع الخاص بعمل المنظومات الرقمية.

وأسند الوزير، خلال لقاء المسؤولين والعاملين بالإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة، الخميس، مهام المتابعة والإشراف على المنظومة الرقمية الخاصة بالوزارة لـ "خالد رضوان" مستشار الوزارة لمعلومات الطوارئ.

وأشار إلى أهمية العمل وفق نظم التحول الرقمي التي اعتمدتها الدولة المصرية في استراتيجيتها لتحقيق رؤية وخطة شاملة تُعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، وللبدء في هذا التحول إلى مجتمع رقمي وبناء اقتصاد رقمي قوي، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوفير خدمات الاتصالات وتقديمها بشكل كفء وبدرجة عالية من الاستمرارية والثبات في الوزارة والمديريات والمكاتب التابعة بالمحافظات.

ووجه الوزير، خلال اللقاء، بالانتهاء من ميكنة منظومة العمل بها، من خلال مركز معلومات الوزارة ورفع كفاءة العاملين به والاستعانة بالخبرات المطلوبة لتطوير البنية التحتية لمركز المعلومات ورفع كفاءة التأمين السيبراني لحماية أنظمة الوزارة وتأمين المعلومات والبيانات المتداولة بين الوزارة والمديريات لتوفير بيئة عمل آمنة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بما يضمن سرية وسرعة تداول البيانات والمعلومات، مع تطوير البنية المعلوماتية بمديريات ومكاتب العمل على مستوى الجمهورية من خلال الانتهاء من الربط الشبكي للمديريات والمكاتب التابعة لها بمركز المعلومات وتغطية مجالات التشغيل، ونظام سوق العمل، والعمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب، والنشرة القومية للتشغيل، وشركات إلحاق العمالة، والتشغيل بالخارج، والتدريب المهني، والتفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية، وخدمات المصريين العاملين بالخارج.

حضر اللقاء، اللواء أسامة فرج، مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني للوزير، وخالد رضوان، مستشار الوزير لمعلومات الطوارئ، وحسين صبري البكباشي، مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي، وآمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات بالوزارة، وعبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وشيماء محمود، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير، ورؤساء الإدارات العامة والمسؤولين بالإدارة المركزية ومركز معلومات الوزارة.

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