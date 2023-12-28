وزير الداخلية يهنيء الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وجاء نص البرقية:- بمناسبة العام الميلادي الجديد يسعدني وهيئة الشرطة أن نبعث لكم بأسمى آيات التهاني وأصدق الأماني ونحن نستقبل عاما ميلاديا جديدا مفعماً بالآمال نبتهل إلى المولى جلت قدرته أن يجعله عام أمن وسلام وتقدم وازدهار لمصرنا الغالية، وأن يوفق جهودكم ويسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية وإنجاز الأهداف القومية الطموحة إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وأضاف الوزير:- حفظكم الله قائدا تدافع عن الحق وستبقى مصر بإذن الله وبقيادتكم وطنا أبيا وسيظل أبناؤها ورجال الشرطة منهم لديهم كل العزم والثبات في مواجهة التحديات متفانين من أجل رفعة الوطن وعزته.

كما بعث وزير الداخلية، عدد من برقيات التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشارعبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.