استولى على 6 ملايين جنيه.. ليلة سقوط مستريح الهواتف في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، مستريح سوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت 6 ملايين جنيه بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح.

تلقى رجال إدارة مباحث الأموال العامة عددا كبيرا من البلاغات بقيام المتهم بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ مالي عبارة عن 6 ملايين و500 ألف جنيه من ضحاياه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.. وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.