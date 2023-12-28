الأموال العامة تضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط 5 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم "عدد 5 أختام منسوبة لجهات حكومية – عدد 24 أكلاشيه منسوب لجهات حكومية وخاصة - بعض المحررات والمستندات منسوب صدورها لهيئات حكومية "مزورة"– 5 هواتف محمولة – جهاز حاسب آلي بمشتملاته بفحص الأجهزة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي".

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.