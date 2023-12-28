ضبط 1800 نسخة كتاب تعليمي بدون ترخيص داخل مكتبة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكن رجال الأمن أكثر من 1800 نسخة لكتب تعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مكتبة بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مكتبة كائنة بمحافظة القاهرة ببيع العديد من النسخ لكتب دراسية خارجية لمواد وسنوات دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعي بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون، تم استهداف المكتبة وضبط مالكها.

وبالتفتيش تم ضبط 1830 نسخة لكتب تعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.