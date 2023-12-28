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القبض على مسؤول حكومي استغل منصبه وجمع 20 مليون جنيه في القليوبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مسئول حكومي بمحافظة القليوبية، استغل منصبه وجمع 20 مليون جنيه، ومحاولته غسل تلك الأموال.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال "موظف بإحدى الجهات الحكومية له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة القليوبية" لقيامه باستغلال طبيعة عمله وارتكاب أعمال كسب غير مشروع، مما نتج عنه تكوين ثروة مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء العقارات السكنية والأراضي الزراعية وشراء السيارات.

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بـ 20 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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