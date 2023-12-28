شكرا لقرائتكم خبر عن الري تعلن رفع حالة الطوارىء القصوى للتعامل مع الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الموارد المائية والرى رفع حالة الطوارىء القصوى بمحافظات الجمهورية، للتعامل مع حالة التقلبات الجوية والأمطار التى سقطت ومتوقع سقوطها، فى اطار استعدادها لموسم الشتاء.

وأوضح المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى، أنه يتم إصدار بيانات من مركز التنبؤ التابع للوزارة تمثل إشارات لمهندسي الإدارات لاستقبال مياه الأمطار وجمع البيانات ليتمكن مهندسي الوزارة بمحافظات الجمهورية من متابعة أعمالهم بشكل أكثر واقعية، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة التحديث في الخرائط والتحقيق والتدقيق بشكل يومي نظرا للتغيرات السريعة في العوامل المناخية.

وأكد غانم على أهمية التعاون بين المركز وهيئة الأرصاد لصالح البلاد، مشيرًا الى أنه يتم توفير بيانات محطات رصد الأمطار مجانا للجهات التنفيذية والبحثية، حتي تستخدم في دراسات الحماية المستقبلية من السيول، ويستند المركز فى تقاريره على قياس معدلات سقوط الأمطار وتنبؤات هيئات الأرصاد الدولية والإقليمية والعالمية.

وأشارت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع غدا تحسن فى الأحوال الجوية وانتهاء فرص الأمطار بأغلب أنحاء الجمهورية.