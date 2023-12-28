شكرا لقرائتكم خبر عن مطار العريش يستقبل 4 طائرات على متنها 58 طنا من المساعدات لصالح غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار العريش الدولى اليوم الخميس 4 طائرات على متنها 58 طنًا من المساعدات لصالح غزة.

الطائرة الأولي أردنية وتحمل علي متنها 6 أطنان من المساعدات الإنسانية والطبية، والثانية من قطر وتحمل 29 طنًا من المساعدات الإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية، والثالثة من لبييا وتحمل علي متنها 19 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية، والرابعة من إيطاليا وتحمل 4 أطنان من المستلزمات الطبية والأدوية لصالح المستشفي الإيطالي العائم بالعريش.

وكانت بعض الطائرات قد وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي وصلت إلى 353 طائرة حملت نحو 10220 طنًا من المساعدات المتنوعة، مقدمة من 35 دولة عربية وأجنبية و15 منظمة إقليمية ودولية.