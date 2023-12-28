شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الوطنى الفلسطينى يشيد بموقف الرئيس السيسى المناهض للتهجير فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح اليوم الخميس بالموقف الصلب والشجاع للرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصدي لسياسة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية. وقدم فتوح ، خلال كلمته اليوم أمام الجلسة الخاصة للبرلمان العربي تحت شعار (نصرة فلسطين وغزة) بمقر الجامعة العربية ، التهنئة لجمهورية مصر العربية بمناسبة فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية..معربا عن تهانيه وتقديره ومحبته لسيادته.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز