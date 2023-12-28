شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإسعاف تطلق تحذيرات مهمة لقائدى المركبات على الطرق للتعامل مع الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهابت هيئةَ الإسعافِ المصريةِ بكافةِ قائدي المركباتِ توخيَ الحذرِ أثناءَ القيادةِ، واتباعَ إرشاداتِ القيادةِ الآمنةِ في تلكَ الأجواءِ، وذلكَ معَ تزايدِ معدلاتِ هطولِ الأمطارِ وتأثرِ الرؤيةِ على بعضِ الطرقِ.

وأكدت هيئة الإسعافِ المصريةِ وتؤكدَ هيئةُ الإسعافِ بالتزامنِ معَ تلكَ الأجواءِ انتشارَ أسطولها الإسعافيِ بكافةِ ربوعِ مصرَ وأرجائها، وتلقي خطها الساخنِ 123 لكافةِ الاستغاثاتِ الإسعافيةِ الطارئةِ على مدارِ 24 ساعةٍ متواصلةٍ".

وكانت قدمت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح لمرضى الجيوب الأنفية فى فصل الخريف تشمل غسْل الأنف بمحلول ملحى أو البخاخات لتِقليل الإفرازات، والتخلص من مسببات التهيج والحساسية، وشرب كمية كافية من المياه يوميا، وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم، تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر داخل المنزل والمنظفات المنزلية التى تسبب أبخرة، مؤكدًا على جاهزية مستشفيات وزارة الصحة والسكان لاستقبال اى حالات مرضية.

وأشارت الى أن التعرض للطقس البارد خارج المنزل أو داخله، يمكن أن يؤدى إلى مجموعة متنوعة من الأعراض المرضية التى تحدث نتيجة عدم قدرة الجسم ككل، أو أجزاء منه، على التكيف مع انخفاض حرارة الأجواء وموجات البرودة قد يؤدى إلى أضرار صحية متعددة، لذلك لابد من تدفئة الجسم والوقاية من تداعيات برودة الأجواء من خلال ارتداء ملابس ثقيلة مناسبة لظروف الأجواء الباردة أو الممطرة، وعدم التواجد خارج المنزل فى البرد والرياح وتحت الأمطار لفترة طويلة.