شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: لا توجد توصيات جديدة لمواجهة متحور كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق تجنب اصابات الجهاز التنفسى بالعدوى الفيروسية والتى تتمثل فى :-

1- التطهير المستمر للأيدي والأسطح.

2- عدم خروج المصابين من المنزل.

3- ارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج .

4- التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها.

وقالت وزارة الصحة والسكان: لا توجد أى توصيات طبية محددة أو اجراءات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن مواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور JN1 من خلال التحاليل المعملية، وحالتهما الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، حيث إن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.