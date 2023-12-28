الأرصاد: تجدد الأمطار على القاهرة الكبرى.. وسحب ركامية على هذه المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تجدد الأمطار الآن على مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل لحظات، إن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من جنوب سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

اقرأ أيضًا:

"بإيجابية حالتين".. الصحة تعلن اكتشاف المتحور الجديد لكورونا في مصر (بيان رسمي)

الصحة تعلن الحالة الصحية لأول إصابتين بمتحور كورونا الجديد

تقلبات جوية وأمطار رعدية.. حالة الطقس آخر أيام 2023 ورأس السنة الميلادية

يقلل الأعراض.. مدير مركز الحساسية: مصل الأنفلوانزا الموسمية لا يحمى من نزلات البرد