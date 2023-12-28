المتهم بذبح "ضحية المعصرة" يمثل جريمته أمام البحث الجنائي والنيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

وسط تواجد أمني مُكثف، مثَّل المتهم بقتل "رجب النساج" (32عامًا)، بإحدى شوارع المعصرة بحلوان، جريمته أمام فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة عقب الانتهاء من اعترافه بارتكاب الجريمة.

وحضر المتهم في حراسة أمنية مشددة، في ظل تواجد أمني لحين الانتهاء من تصوير مسرح الجريمة فيما بدأ المتهم بتمثيل كيفية تنفيذ جريمته أمام ممثل النيابة العامة.

حيث جرى إعداد الأداة التي استخدمها القاتل في جريمته، والمتمثلة في سلاح أبيض"مطواة".

وتبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل رخام- مقيم بدائرة القسم) متأثرا بإصابته بجرح نافذ بالرقبة.

بالانتقال لمحل الجريمة، وسؤال والد المتوفي اتهم (عاطل- مقيم بدائرة القسم) بالتعدي على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" أدت إلى إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وعُثربحوزته على "سلاح أبيض".. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما حول الجيرة "لهو الأطفال" باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.