وزير الداخلية يعتمد نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم الخميس ، نتيجة القبول للدفعة الجديدة لكلية الشرطة للعام الدراسي 2024.

وأوضح أبو المكارم - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس بمقر منصة الاحتفالات الرئيسية بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء دكتور نضال يوسف مدير كلية الشرطة وقيادات الأكاديمية - أن إجمالي عدد المتقدمين اكثر من 50 الف طالب.

وتضمن فعاليات المؤتمر الإعلان عن الضوابط والمعايير التي تم على أساسها اختيار الطلاب الجدد، على أن يتم إرسال رسالة نصية واتصال تليفوني على هواتف الطلاب المقبولين من أكاديمية الشرطة.