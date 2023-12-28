رئيس أكاديمية الشرطة: استخدام التكنولوجيا الحديثة في اختيار المقبولين بكلية الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

قال اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، بأنه تم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في اجراء الاختبارات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة لعام الدارسي 2024.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالقاهرة الجديدة مساء اليوم الخميس، بأن جري رصد نتائج الاختبارات لترتيب الطلاب وفقا للأعلى في مجموع درجات الاختبارات، وقبول العدد المستهدف بصورة الية، دون تدخل لأى عنصر بشري.

وتضمن فعاليات المؤتمر الإعلان عن الضوابط والمعايير التي تم على أساسها اختيار الطلاب الجدد، على أن يتم إرسال رسالة نصية واتصال تليفوني على هواتف الطلاب المقبولين من أكاديمية الشرطة.