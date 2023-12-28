شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبه العام الميلادي الجديد 2024، داعياً المولي عز وجل أن يديم علي مصر الأمن والاستقرار وتجاوز كل التحديات وللرئيس السيسي بدوام التوفيق والسداد في قيادة مصر وتحقيق آمال وطموحات شعبها العظيم.

واختتم المصيلحي تهنئته بأهمية الاستمرار في تحقيق المستهدفات في كافة المشروعات والمبادرات المكلفة بها الوزارة، والنهوض والارتقاء بمستوى كافة الخدمات التي تقدم للمواطن.