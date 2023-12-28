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الرئيس السيسى يهنئ الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة العام الميلادى الجديد

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القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2024.

وقال الرئيس السيسي - في برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد - "الإخوة والأخوات أبناء مصر بالخارج ، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات القلبية بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2024 ، داعيا الله تعالي أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وازدهار، وأن يكون محققاً لآمالنا وطموحاتنا في مستقبل أفضل وغد مشرق لأجيالنا القادمة".


" أتمنى لكم النجاح والتوفيق ، ولمصرنا الغالية المزيد من التقدم والازدهار ، مع أطيب تمنياتي ، وكل عام وأنتم بخير ، وتحيا مصر".


عبدالفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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