شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: استمرار الاستفزازات الإسرائيلية بجنوب لبنان قد يؤدى إلى اندلاع حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن استمرار الاستفزازات الإسرائيلية بجنوب لبنان قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة فى المنطقة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وأكدت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن ميقاتي طالب في لقاء مع وزير الخارجية البريطاني بوقف عدوان إسرائيل على غزة وجنوب لبنان.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.