تحويلات مرورية لتنفيذ كوبري مشاة بمحور الشهيد في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة تزامنا مع تنفيد الأعمال الخاصة لتنفيذ أعمال رفع الكمر الخرسانى لإنشاء كوبرى مشاة بمحور الشهيد بالطريق المتجه إلى مناطق مستشفى الشرطة.

تستلزم الأعمال إجراء تحويلة مرورية للاتجاه القادم من محور شينزو آبى اتجاه مناطق مستشفى الشرطة الدوران والعودة تجاه محور شينزو آبى فيميناً شارع الوفاء والأمل فيميناً كوبرى أحمد أبو النجا فمنزل الشهيد اتجاه مناطق مستشفى الشرطة.

تكون مدة تنفيذ الأعمال اعتبارًا من غدٍ الجمعة من الساعة 2 صباحا "بعد منتصف الليل" حتى الخامسة صباحاً نفس اليوم لمدة ثلاث ساعات.

الإدارة العامة لمرور القاهرة أعلنت عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.