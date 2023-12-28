شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير شارع الأشراف بحى الخليفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير شارع الأشراف بحى الخليفة والذى يطلق عليه بقيع مصر لوجود عدد كبير من أضرحة ومساجد آل البيت.

وأكد محافظ القاهرة أن ما تم في عمارة المساجد وتطويرها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجاز غير مسبوق، بدا جليًا فى تطوير مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه ، ومسجد عمرو بن العاص، ومسجد الظاهر بيبرس، ومسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وغيرهم من المساجد فى كافة محافظات مصر.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعمير بيوت الله عز وجل والاهتمام بمساجد آل البيت والأضرحة الأثرية واستعادة مظهرها الحضاري وقيمتها التاريخية ووضعها على خريطة المزارات السياحية الدينية.

شهد الافتتاح الشيخ أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وم. جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، والشيخ كامل مطر رئيس اتحاد القبائل العربية ،ووفد القبائل العربية وعدد من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الافتتاح معرض للحرف التراثية التى تشتهر بها المنطقة كالخيامية والفخار وأعمال الخشب وشغل النحاس.

ويأتى افتتاح شارع الاشراف الذى تم تطويره بالتعاون بين محافظة القاهرة وعدد من البنوك الوطنية (بنكى مصر، والأهلى) ومشاركة من المجتمع المدنى بالتزامن مع الاحتفال بمولد السيدة نفيسة رضى الله عنها ضمن جهود محافظة القاهرة فى احياء مسار آل البيت واستعادة مكانته ووضعه على خريطة السياحة الدينية.

وثمن محافظ القاهرة جهود ومشاركة المجتمع المدني وشركاء التنمية في دعم تطوير الشارع في جميع مراحله.

وأكد محافظ القاهرة أن مشروع تطوير مساجد آل البيت يهدف إلى تحويل المنطقة إلى متحف مفتوح يعيد للمنطقة عمقها التاريخي ويقدم محاكاة لعصر القاهرة الفاطمية بكافة تفاصيله، ويستحضر الصورة الذهنية لجميع عناصره، تماشيًا مع الطابع التاريخي الأثري لهذا العصر عبر فتح الساحات الرابطة بين مساجد (السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة)، مرورًا بباقي مزارات آل البيت بشارع الخليفة، وأيضا بآثار تاريخية مهمة مثل مسجد ابن طولون، وقبة شجرة الدر، وكذلك متنزه الخليفة التراثي البيئي، كما يشمل مسجد السيدة رقية، وضريح محمد الأنور، ، مرورًا بقبة الأشراف، ومقام السيد جوهر، ومقام سيدي الحناوي .

وأكد محافظ القاهرة أنه روعى فى تطوير شارع الأشراف الحفاظ على الطابع التاريخي والأثري لهذا المكان وحماية الهوية البصرية للمشروع بما يوفر الراحة لمرتادى المكان من محبي زيارة آل البيت .

وأضاف محافظ القاهرة أن تطوير هذا المكان الذى يحظى بمكانة كبيرة فى قلوب المصريين، والمسلمين، والمهتمين بالثقافة الاسلامية في شتى بقاع الارض سيكون له أثر ايجابى فى جذب السياحة الداخلية والخارجية.

وتضمنت أعمال التطوير إحلال وتجديد مرفقى المياه، والصرف الصحى وعمل بالوعات لصرف مياه الامطار ، ورصف الأرضيات بالبازلت، وتطوير ورفع كفاءة الإنارة وترميم ودهان واجهات العقارات، وتنفيذ نظام إضاءة يحافظ على المبانى التراثية، بالإضافة إلى تطوير الآثار والمساجد والأضرحة الموجودة بالشارع، وتركيب أحجار الهشمة وتطوير الأسوار بنطاق الشارع وطلائها ومنها أسوار متنزه الخليفة، كما تم ترميم العديد من البنايات التراثية بالشارع وإعادة استخدام الفراغات للحفاظ على روح المكان، مع رفع كفاءة وتنفيذ أعمال التجميل والتشجير، ووضع أحواض المزروعات على جانبي الشارع ، وبجانب سلم زينهم، بالإضافة إلى وضع مقاعد خشبية بطول الطريق لراحة المواطنين، كما تم توقيع بروتوكول مع مؤسسة "مساجد" لتكون مسؤولة عن صيانة وتأمين ونظافة وخدمة رواد المكان.

كذلك تم تطوير منتزه الخليفة ، وعمل نافورة مياه ، وتكثيف وزراعة الشجيرات الصغيرة به، بالاضافة لعمل المشايات الأرضية، ودهان الحوائط والمقاعد داخل المتنزه، وعمل المظلات الخشبية والبرجولات، وإقامة منطقة مخصصة لتعليم الاطفال والسيدات الزراعة والمزروعات المنزلية، واضافة منطقة ألعاب للأطفال ليصبح المنتزه متنفس لقاطنى المنطقة ورواد مزارات آل البيت .

بالإضافة إلى تطوير حديقة قنديل أم هاشم بجوار مسجد السيدة زينب بحى السيدة زينب لخلق متنفس صحى ومظهر جمالى يليق بالقيمة الحضارية والتاريخية للحى العريق .

ومسار آل البيت يبدأ من مسجد السيدة نفيسة وحتى مسجد السيدة زينب، مروراً بعدد من المساجد والأضرحة، والعديد من المزارات والبنايات التاريخية ومنها قبة الأشرف خليل بن قلاوون ومسجد السيدة سكينة ومسجد السيدة رقية، كما يضم الشارع أثاراً متنوعة، منها مقام ينسب إلى ابن سيرين مفسر الأحلام، وضريح شجر الدر.

وتمثل البنايات الأثرية الموجودة في شارع الأشراف الموجود بحى الخليفة بقلب قاهرة المعز طرزًا متنوعة من فنون العمارة الإسلامية حيث يعود اسمه إلى السلطان الأشرف خليل بن السلطان الملك المنصور قلاوون، وأكتسب شهرته من وجود أضرحة أولياء الله حتى تحول اسمه الى شارع الاشراف .