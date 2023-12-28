شكرا لقرائتكم خبر عن على الجثامين النبيلة يرقص الأوغاد.. الخليج 365 تفضح دولة نبش القبور فى عدد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، الجمعة، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها في ملف ”الخليج 365” الذى تفضح فيه دولة نبش القبور ونهش الأبدان تحت عنوان " على الجثامين النبيلة يرقص الأوغاد". واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..

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