شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة والعاملين بها، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة والعافية، وأن يكون عام خير ورخاء وأمن وسلام وازدهار على مصرنا الحبيبة، في ظل قيادته الحكيمة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.