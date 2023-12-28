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رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

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القاهرة - سامية سيد - هنأ  المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة والعاملين بها، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024.

 

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة والعافية، وأن يكون عام خير ورخاء وأمن وسلام وازدهار على مصرنا الحبيبة، في ظل قيادته الحكيمة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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