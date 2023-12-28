شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: مراجعة كل الأدوات والمعدات للتعامل مع أى تجمعات لمياه أمطار والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنه تم ضبط ومراجعة المناسيب للترع والمصارف المختلفة على مستوى 27 محافظة وتم الاستعداد ومراجعة كل الآلات وتطهير المصارف استعدادا للأمطار.
واستكمل: "الإسماعيلية شهدت أمطارا متفاوتة وأسفرت عن تجمعات مياه وتم رفعها، والشرقية شهدت أمطارا متوسطة وتم رفعها ومستمرين في رفع الشوارع الداخلية ومحافظة الدقهلية صاحبها برق، وأسفرت عن تجمعات مياه وتم رفعها، وكفر الشيخ وبورسعيد حصل أمطار صاحبها البرق وتم العمل على رفع تجمعات المياه وأيضا القليوبية والقاهرة حصل فيها أمطار ورفعت".
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