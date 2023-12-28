شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قرار إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات المهمة الخاصة بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد. - القرار يشمل التحويلات المالية من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصرى. - الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باى. - القرارات تسري اعتبارًا من 1 يناير 2024 - تأتى فى إطار جهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية. - تساهم القرارات فى إنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت. - تدعم القرارات التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.

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