"شهب الجوزاء" ظاهرة فلكية نادرة تُزين سماء مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن زخة شهب الجوزائيات زينت سماء مصر خلال الفترة ما بين 19 نوفمبر إلى 24 ديسمبر، وكانت ذروتها في ليلتي 13 و14 ديسمبر 2023 هذا العام.

وتعتبر شهب الجوزاء من أفضل زخات الشهب كل عام حيث تكون الشهب ساطعة و سريعة.

وتسمى زخات الشهب على اسم الكوكبة التي تظهر منها الشهب والمعروفة باسم الكوكبة المشعة، حيث يبدوا من الأرض أن شهب الجوزاء تنشأ من اتجاه كوكبة الجوزاء.

وعلى عكس غالبية زخات الشهب على الأرض فإن شهب الجوزاء هي نتاج كويكب يسمى بكويكب فايثون.