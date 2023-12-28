مدير كلية الشرطة: اجتياز الاختبارات ليس المعيار الوحيد للقبول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قال مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هانى أبو المكارم إن اجتياز الاختبارات ليس المعيار الوحيد للقبول في كلية الشرطة 2024.

أضاف مساعد وزير الداخلية بان اختيار المقبولين في كلية الشرطة 2024 يكون في ضوء عده معايير من بينها نسبة الدجات في الاختبارات، التفوق الدراسي، التوزيع الجغرافي وبعض المعايير الاساسية وفقا لقانون 91 لسنة 75 لقانون أكاديمية الشرطة مشيرا الي اختيار تم بصورة اليه دون تدخل بشري بإستخدام التقنيات الحديثة.

جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة 2024 المنعقد بالقاهرة الجديدة. وقبول 2950 طالب بكلية الشرطة لعام الدارسي 2024.