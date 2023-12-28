شيخ الأزهر ووزير التعليم العالى يناقشان تعزيز التعاون بين الوزارة وجامعة الأزهر.. صور

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القاهرة - سامية سيد - ◄ إنشاء لجان مزدوجة للتعاون في التحول الرقمي وضبط منظومة تعليم الوافدين والارتقاء بالتنصيف الدولي للجامعات

◄ د. أيمن عاشور: إستراتيجية الوزارة تركز على تأهيل الباحثين في مختلف التخصصات لإثقال معارفهم في مختلف مجالات البحث العلمى

◄ تحقيق الاستفادة المشتركة في مجالات التحول الرقمي والتسجيل في الجامعات الحكومية والتحاق طلاب الأزهر بالمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي

فى إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتحقيق التَّكامل بين وزارة التعليم العالي وجامعة الأزهر الشريف، التقى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، الدكتور أيمن عاشور، وزير التَّعليم العالي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، على سعادته بهذا اللقاء المثمر مع فضيلةالإمام الأكبر حيث قال فى تصريحات له على هامش اللقاء "نحن سعداء بالتواجد اليوم في مشيخة الأزهر، ونشعر بالفخر لامتلاك مصر أقدم جامعة في العالم وهي جامعة الأزهر، مقصد الطلاب الوافدين حول العالم لدراسة العلوم الإسلامية واللغة العربية؛ لما للأزهر من سمعة عالمية باعتباره قلعةً علميةً كبيرة وقبلةً للباحثين حول العالم للنهل من منابعه الأصيلة".

وشدد الدكتور أيمن عاشور على أن برامج وزارة التعليم العالي أصبحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسوق العمل، وتأهيل الشباب للتعاطي مع المستجدات في مختلف الصناعات والشركات والقطاعات، مؤكدًا أن إستراتيجيَّة الوزارة تركِّز وبشكل كبير على تأهيل الباحثين في مختلف التخصصات بدورات تأهيليَّة لإثقال معارفهم في مختلف مجالات البحث العلمي، وهو ما أثمر عن تكثيف نشر البحوث الأكاديميَّة للباحثين المصريين في المجلات العلمية والأكاديمية الأكثر شهرة حول العالم.

وقال شيخ الأزهر إنَّ التعليم في الأزهر هو تعليم مزدوج حيث يدرس الطلَّاب علوم اللغة والشريعة جنبًا إلى جنبٍ مع المواد العلميَّة والثقافيَّة التي يدرسها طلاب التَّربية والتعليم، وهو ما يجعل خريجي الأزهر مميزين من حيث إلمامهم بالأبعاد الدينيَّة وعلوم اللغة العربية، فنجد الطبيب والمهندس والصيدلي الأزهري الذي يحمل قاعدةً معرفيَّةً جيدة بالعلوم الدينية مع إلمامهم بتخصصاتهم الدقيقة.

وتناول النقاش رفع مستوى التعاون بين بنك المعرفة التي تُشرِف عليه الوزارة وبين جامعة الأزهر، وزيادة أعداد المجلات العلمية التابعة لجامعة الأزهر المنشورة من خلاله، ورفع الحد الأدنى للسِّنِّ فيما يتعلق بالباحثين المتقدمين للبعثات العلمية، وسبل تعزيز منظومة تعليم الطلاب الوافدين وتيسير آليات التحاقهم للدراسة بجامعة الأزهر ومختلف الجامعات المصرية من خلال منصة "ادرس في مصر"، وأوجه التعاون في تحقيق الاستفادة المشتركة في مجالات التحول الرقمي، والتَّسجيل في الجامعات الحكومية، والتحاق طلاب الأزهر بالمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي، ومناقشة مشروع القانون الموحد للتعليم العالي والبحث العلمي.

واتفق فضيلة الإمام الأكبر ووزير التعليم العالي على إنشاء لجان مزدوجة دائمة الانعقاد لتنسيق العمل والتعاون بين الأزهر ووزارة التعليم العالي في مجالات التحول الرقمي، وضبط منظومة تعليم الوافدين، وتسجيل الطلَّاب في الكليات والمعاهد، والارتقاء بالتَّنصيف الدولي للجامعات المصريَّة، وتحقيق الاستفادة المشتركة بين الطَّرفين كل في مجال تميزه بما يخدم الارتقاء بمنظومة التعليم في مختلف الجامعات المصريَّة ومصلحة الطلاب المصريين والوافدين.

ورافق الدكتور أيمن عاشور وفدًا رفيع المستوى من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضم كلا من: الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور محمد سامي عبدالصادق، المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ سيد عطا رئيس قطاع التعليم، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عاطف عمر المستشار القانوني بالوزارة، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للتحول الرقمي، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، والأستاذة علا لورانس مستشار بنك المعرفة المصرى.

حضر الاجتماع وفد أزهري رفيع المستوى ضمَّ كلًّا من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون فرع البنات، والدكتور عبد الدايم نصير، المستشار الثقافي والتعليمي لفضيلة الإمام الأكبر، والدكتور نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الطلاب الوافدين، والسَّفير عبد الرحمن موسى، مسئول ملف الطلاب الوافدين بالأزهر.



شيخ الأزهر ووزير التعليم العالى (1)



شيخ الأزهر ووزير التعليم العالى (2)



شيخ الأزهر ووزير التعليم العالى (3)