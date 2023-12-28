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إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية فى محافظة الدقهلية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، عن  نتيجة قرعة الحج للجمعيات الأهلية الخاصة بالاحتياطي، بعد أن تقدم إلى القرعة عدد كبير من المواطنين.

 

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية حددت عدة أوراق من أجل التقديم في حج الجمعيات الأهلية كالآتى:

 

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية

 

- أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك

 

- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية

 

- أن يكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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