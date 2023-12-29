تبدأ بـ 151 ألفا.. "التضامن" تعلن أسعار حج الجمعيات الأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، إنه تم إعلان فوز 7500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية.

وأضاف عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، عبر فضائية "cbc"، مساء الخميس: "عدد المتقدمين بلغ 23400، وتم إجراء القرعة إلكترونيا للاختيار من بين 27 محافظة".

وأشار مساعد وزير التضامن لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي: "الوزارة تنفذ 3 مستويات للحج، والمستوى الأول 5 نجوم شامل الوجبات وسعر هذا المستوى 235 ألف جنيه، بخلاف قيمة تذكرة الطيران، وهذا يعادل الحج السياحي الخارجي، أما المستوى الثاني اقتصادي أول تكلفة 168 ألف جنيه وفنادق لا تزيد عن 800 متر عن الحرم المكي و300 متر عن الحرم النبوي، أما المستوى الثالث الاقتصادي 151 ألف جنيه تبعد عن الحرم بحد أقصى 1400 متر".

وأوضح مساعد وزير التضامن: "كل المستويات تم تحديدها بناءا على رغبات المواطنين في التسجيل، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، حيث تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوى المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأجريت القرعة الإلكترونية لحجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445 هـ - 2024 م، لاختيار 7500 حاج من بين 23400 مواطن ومواطنة تقدموا وتم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

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