شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل غلق منازل ومطالع كوبرى 15 مايو بسبب أعمال تطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الإدارة العامة للمرور الجيزة، بدءا من اليوم الجمعة، تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير كوبري 15 مايو مع غلق مطالع ومنازل الكوبري أمام حركة السيارات، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لحين انتهاء أعمال التطوير فى المدة المحددة لها.

وتشمل تفاصيل التحويلات الناتجة عن غلق مطلع ومنزل لكوبرى 15 مايو بسبب أعمال الإصلاحات ما يلى:

- التحويلة الأولى؛ غلق كلى لمنزل كوبرى 15 مايو المؤدى إلى شارع أحمد عرابى بدايةً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 29/12/2023 وحتى الساعة 12 ليلاً يوم السبت الموافق 30/12/2023، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، حيث سيتم تحويل حركة سير المركبات إلى المنزل الأول المؤدى إلى شارع 26 يوليو وصولاً إلى شارع أحمد عرابى.

- التحويلة الثانية؛ غلق كلى أعلى كوبرى 15 مايو بالإتجاه القادم من ميدان لبنان إتجاه محافظة القاهرة ومناطق الزمالك بداية من الساعة 1 صباح يوم الجمعة الموافق 29/12/2023 وحتى الساعة 10 صباحاً بذات اليوم ، سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من ميدان لبنان إتجاه محافظة القاهرة ومناطق الزمالك إلى المنزل المؤدى إلى شارع 26 يوليو أمام مسجد المغفرة والصعود مرة أخرى إلى كوبرى 15 مايو الكائن أيضاً أمام مسجد المغفرة عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ومن جانبها قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.