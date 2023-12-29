شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث صور مشروع تلال الفسطاط بمصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أحدث صور لمشروع تلال الفسطاط، والذى غير ملامح منطقة مصر القديمة بالقاهرة، بداية من بحيرة عين الصيرة، حتى مسجد عمرو بن العاص، على مساحة 500 فدان، تشمل انشاء حدائق وتلال ونهر صناعى ومناطق ترفيهية وخدمية.

يتم تنفيذ منطقة التلال والوادى وتشمل إنشاء تباب ومسارات وتشكيل نهر أخضر يمر بالزراعات، وسيتم تشكيل التبة الموجودة حالياً إلى ثلاث تباب يمر من خلالها المجرى المائى وتبلغ نسبة التنفيذ 96% لأعمال الحفر والردم و47% لأعمال المشايات.

ويتم تنفيذ منطقة ثقافية تشمل تنفيذ الممر المائي، وصفوف أشجار النخيل، ومنطقة المغامرات، والتلال، والحديقة الاسلامية، ونافورة.

يتم تنفيذ منطقة استثمارية، تشمل مبانى تجارية ومطاعم ومسرح رومانى ونافورة مائية.

يتم تنفيذ أيضا منطقة القصبة، وتشهد تنفيذ منطقة فنادق بمسطح 130000م2 بها فندق سياحى، ومبان خدمية، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومساحات زراعية.

منطقة المغامرة وتشمل عدداً من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات.

منطقة الحدائق التراثية، وتشمل تنفيذ مبان للزوار ومطاعم.

منطقة الأسواق، تتكون من منطقة تجارية بمسطح 60000 م2 وتنفيذ 19 محلاً تجارياً، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومساحات زراعية، وفندق 3 نجوم.

ويستهدف المشروع تحويل المنطقة إلى متنزه بيئى وسياحى وثقافى أمام الزوار، وتمثل الحديقة إطلالة على تاريخ مصر الخالد لتصبح مقصدًا سياحيًا إقليميًا وعالميًا يعكس عراقة الحضارة المصرية، ويتضمن المشروع عددا من الأنشطة التى تعتمد على إحياء التراث المصرى عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، فضلا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصرى الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة .