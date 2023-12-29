شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح اليوم 21 بيتا من بيوت الله منها 15 مسجدا جديدا و6 صيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 21 مسجدًا منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (438) مسجدًا منها (337 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و(101) مسجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 29/ 12/ 2023 م عدد (11460) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(654) مليون جنيه. أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف البحيرة م المسجد وعنوانه 1. مسجد حمد دومين – مركز إدكو 2. مسجد كدوه شمس الدين – سيدي غازي – كفر الدوار 3. مسجد 6 أكتوبر – قرية عوض سمك – مركز حوش عيسى مديرية أوقاف سوهاج م المسجد وعنوانه 4. مسجد قراعة – الشواولة – مركز المنشأة مديرية أوقاف مطروح م المسجد وعنوانه 5. مسجد نور الإسلام – مدينة سيدي عبد الرحمن مديرية أوقاف أسوان م المسجد وعنوانه 6. مسجد الروضة – حي الشروق – طريق السادات خلف شركة كونتكت - الكرور 7. مسجد الاستقامة – قرية السنقاري – نصر النوبة 8. مسجد الرحمة – نجع الحاج زيدان - قرية الرمادي بحري - مركز إدفو 9. مسجد عزبة الحدود – كيما قبلي أسوان – حي شرق مديرية أوقاف كفر الشيخ م المسجد وعنوانه 10. مسجد السخاوي البحرية – قرية فرش السخاوي البحرية – سيدي سالم غرب مديرية أوقاف المنيا م المسجد وعنوانه 11. مسجد الغربي الكبير – منشية سوادة مديرية أوقاف بني سويف م المسجد وعنوانه 12. مسجد الفاروق – منيل غيضان – إهناسيا مديرية أوقاف أسيوط م المسجد وعنوانه 13. مسجد البدوقة – الغنايم مديرية أوقاف الفيوم م المسجد وعنوانه 14. مسجد الرحمن – كفر محفوظ - طامية 15. مسجد العسال – المقاتلة – طامية ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف بني سويف م المسجد وعنوانه 1. مسجد كامل مجاهد – بندر بني سويف مديرية أوقاف بور سعيد م المسجد وعنوانه 2. مسجد الغفار - شادر عزام بحر البقر – جنوب بورسعيد مديرية أوقاف الإسكندرية م المسجد وعنوانه 3. مسجد دار السلام – محرم بك – إدارة وسط 4. مسجد عبد الرحمن بن عوف - قرية عرابي - العامرية مديرية أوقاف البحيرة م المسجد وعنوانه 5. مسجد الغربي – محلة قيس – مركز شبرا خيت مديرية أوقاف الجيزة م المسجد وعنوانه 6. مسجد المليحي – الديسمي - الصف

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز