سنابل الخير.. زراعة 386 ألف فدان بمحصول القمح فى الشرقية

القاهرة - سامية سيد - محافظة الشرقية تعتبر من المحافظات الرائدة فى زراعة محصول القمح وتوريده على مستوى الجمهورية، حيث تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية على مدار 3 أعوام متتالية فى توريد أكبر نسبة من القمح.

وقال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، لـ"الخليج 365" إنه تمت زراعة 386 ألف فدان بمحصول القمح، منذ بداية انطلاق موسم الزراعة، وسوف يستمر حتى نهاية الشهر الحالى، معلنا المستهدف زراعته هذا العام 407 آلاف فدان بنظام الزراعة العادية والمصاطب والسطارة، منوها بأنه تمت زراعة 18 ألف فدان بنظام زراعة السطارة و25 ألف فدان بنظام زراعة المصاطب.

وتابع أنه يتم تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية المزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لاستخدام أحدث الأساليب العملية فى زراعة المحاصيل والتحول إلى طرق الري الحديثة لتحقيق إنتاجية عالية بما يساهم فى زيادة الدخل القومى.

وأكد أن زراعة 4 أصناف بالشرقية وهى "مصر 3، سخا 95، جيزة 171، سدس 14" لما يوجد من زراعة هذه الأصناف فى أراضى الشرقية، موضحا أنه تم عقد العديد من الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية مثل التسوية بالليزر والزراعة على المصاطب التى تسهم فى زيادة الإنتاجية وترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلى التواجد مع الفلاحين خلال فترة الزراعة لتقديم النصائح والإرشادات بصفة دورية حسب ظروف التغيرات المناخية.