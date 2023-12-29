شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء أول انتخابات إلكترونية لنادى هيئة قضايا الدولة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في سابقة هي الأولى من نوعها، يجرى نادي هيئة قضايا الدولة انتخاباته إلكترونيا بمقر النادي بالزمالك. وتجرى الانتخابات المقرر عقدها الجمعة الموافق 29 ديسمبر بنادى هيئة قضايا الدولة النهري بالزمالك، وذلك من خلال التعاون بين وزارات الشباب والرياضة والتخطيط وهيئة قضايا الدولة وتحت إشراف قضائى كامل.

ويشارك في الانتخابات أكثر من 4 آلاف عضو، من خلال 10 لجان انتخابية، لإجراء الانتخابات التكميلية على منصب الرئيس فقط، والذى يتنافس عليه اثنان من المستشارين المرشحين على المنصب.

وأكد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هذا المشروع سينقل مصر إلى عصر التكنولوجيا الرقمية والحرص على تنفيذها في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى انتخابات النوادي الرياضية والهيئات الشبابية والرياضية في مصر.

وأضاف أن الانتخابات الإلكترونية ستُعد نقلة نوعية في العمل بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، وستُساعد في تسهيل العملية الانتخابية على جميع الأعضاء، وضمان حصول جميع الأعضاء على حقهم في التصويت.