شكرا لقرائتكم خبر عن "الاعتداء على المال العام والحق العام" موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام" وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

وحددت وزارة الأوقاف موضوعات خطبة الجمعة لشهر يناير من العام الجديد 2024 وذلك على النحو الآتى:

• الجمعة الأولى : 5/ 1/ 2024م - الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل.

• الجمعة الثانية : 12/ 1/ 2024م - "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ" جمال المظهر والجوهر.

• الجمعة الثالثة : 19/ 1/ 2024م - حديث القرآن الكريم عن الجبال ودلالاته.

• الجمعة الرابعة : 26/ 1/ 2024م - آيات التذكير ودلالاتها في القرآن الكريم.