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84 % من القراء يطالبون بتكثيف حملات المرور لتسيير الحركة تزامنا مع سقوط الأمطار

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” لقرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات المرور لتسيير الحركة تزامنا مع سقوط الأمطار؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات المرور لتسيير الحركة تزامنا مع سقوط الأمطار.

وأيد 84% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور لتسيير الحركة تزامنا مع سقوط الأمطار، بينما عارض 16% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور لتسيير الحركة تزامنا مع سقوط الأمطار.

 


 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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