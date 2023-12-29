شكرا لقرائتكم خبر عن 84 % من القراء يطالبون بتكثيف حملات المرور لتسيير الحركة تزامنا مع سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” لقرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات المرور لتسيير الحركة تزامنا مع سقوط الأمطار؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات المرور لتسيير الحركة تزامنا مع سقوط الأمطار. وأيد 84% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور لتسيير الحركة تزامنا مع سقوط الأمطار، بينما عارض 16% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور لتسيير الحركة تزامنا مع سقوط الأمطار.



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