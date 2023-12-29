شكرا لقرائتكم خبر عن توافد أعضاء نادى قضايا الدولة للاقتراع بأول انتخابات إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي هيئة قضايا الدولة إقبالا كثيفا من أعضاء النادي، للتصويت لاختيار رئيس جديد للنادي في أول انتخابات إلكترونية.

وتجرى الانتخابات اليوم بنادى هيئة قضايا الدولة النهري بالزمالك، وذلك من خلال التعاون بين وزارات الشباب والرياضة والتخطيط وهيئة قضايا الدولة وتحت إشراف قضائى كامل.

ويشارك في الانتخابات أكثر من 4 آلاف عضو، من خلال 10 لجان انتخابية، لإجراء الانتخابات التكميلية على منصب الرئيس فقط والذى يتنافس عليه اثنان من المستشارين المرشحين على المنصب.

وأكد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هذا المشروع سينقل مصر إلى عصر التكنولوجيا الرقمية والحرص علي تنفيذها في سابقة هي الأولى من نوعها علي مستوي انتخابات النوادي الرياضية والهيئات الشبابية والرياضية في مصر.

وأضاف أن الانتخابات الإلكترونية ستُعد نقلة نوعية في العمل بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، وستُساعد في تسهيل العملية الانتخابية على جميع الأعضاء، وضمان حصول جميع الأعضاء على حقهم في التصويت.