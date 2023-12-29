شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود عرفات المشرف على انتخابات نادى قضايا الدولة.. الفرز إلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود عرفات رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي هيئة قضايا الدولة، إن النادي يشهد أول انتخابات إلكترونية في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأوضح المستشار محمود عرفات في تصريحات صحفية لـ"الخليج 365"، أن هناك 10 لجان إلكترونية كل لجنة تحت إشراف مستشار وموظف من الشباب والرياضة وفنى للتعامل مع أى عطل في الأجهزة، وذلك لتخفيف الزحام على اللجان والسيولة في الاقتراع.

وأشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، إلى أن غلق باب الاقتراع سيكون في السابعة مساءً، لافتاً إلى أن عملية الفرز سوف تكون إلكترونية وفي دقائق معدودة سوف يعلن عن الفائز في الانتخابات.

وتجرى الانتخابات اليوم بنادى هيئة قضايا الدولة النهري بالزمالك، وذلك من خلال التعاون بين وزارات الشباب والرياضة والتخطيط وهيئة قضايا الدولة وتحت إشراف قضائى كامل.

ويشارك في الانتخابات أكثر من 4 آلاف عضو، من خلال 10 لجان انتخابية، لإجراء الانتخابات التكميلية على منصب الرئيس فقط والذى يتنافس عليه اثنان من المستشارين المرشحين على المنصب.

وأكد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هذا المشروع سينقل مصر إلى عصر التكنولوجيا الرقمية والحرص علي تنفيذها في سابقة هي الأولى من نوعها علي مستوي انتخابات النوادي الرياضية والهيئات الشبابية والرياضية في مصر.

وأضاف أن الانتخابات الإلكترونية ستُعد نقلة نوعية في العمل بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، وستُساعد في تسهيل العملية الانتخابية على جميع الأعضاء، وضمان حصول جميع الأعضاء على حقهم في التصويت.